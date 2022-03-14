Специалисты рассказали, как продлить срок службы автомобиля

Чтобы автомобиль прослужил долго, ему нужен качественный уход. Несколько советов по продлению жизни авто дали в разговоре с «Газетой.ru» эксперты и автоинструкторы сервиса по безопасному заказу услуг СберУслуги и эксперты СберАвто.

Первое правило — всегда использовать качественное топливо. Заправляться нужно только на проверенных АЗС, а также помнить, что у каждого автомобиля есть рекомендуемый тип топлива.

Мыть машину лучше не реже, чем раз в полтора месяца. В городах, где очень влажно и зимой используют реагенты, важно после окончания холодного сезона проводить мойку днища автомобиля и дополнительную антикоррозийную обработку при необходимости.

Также стоит помнить о своевременном техосмотре и регулярной замене масел и других жидкостей. При этом экономить на масле нельзя лучше сохранять главные агрегаты в хорошем состоянии, стоимость их ремонта многократно превысит разницу в стоимости хорошего масла.