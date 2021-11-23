Службу «воздушных маршалов» предложили ввести на авиарейсах в РФ

Член Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова предложила ввести на российских авиарейсах службу «воздушных маршалов» для борьбы с буйными или психически неадекватными пассажирами. Об этом написал NEWS.ru.

По ее словам, бортпроводники обучены лишь общим рекомендациям противодействия неадекватным пассажирам, а с дебоширами должны работать люди со специальной подготовкой.

«В данном случае имеет смысл обращать внимание на опыт США, где на опасных рейсах летают „воздушные маршалы“ — специфически подготовленные люди, которые могут в ограниченной обстановке скрутить опасного человека. Именно так и надо действовать», — сообщила она.

До сих пор «воздушных маршалов» нет на российских рейсах из-за дополнительных расходов авиакомпаний, заключила Борисова.

Ранее в самолете авиакомпании S7, летевшем из Египта в Россию, пассажир покончил жизнь самоубийством в туалете. По словам очевидцев, мужчина вел себя странно во время посадки.