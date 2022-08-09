Службу бесплатной психологической помощи предложили создать в России

Законопроект о бесплатной психологической помощи для некоторых категорий россиян внесут осенью в Госдуму, заявила замглавы комиссии нижней палаты парламента по регламенту и обеспечению деятельности Татьяна Дьяконова. Об этом сообщили «Известия».

«Готовим законопроект, в котором очень детально прописали понятие психологической помощи и права некоторых категорий наших граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи», — поделилась парламентарий.

Психологи смогут безвозмездно помогать пострадавшим в результате ЧС, инвалидам и малообеспеченным семьям. В дальнейшем получателями такой помощи могут быть волонтеры, семьи военнослужащих, а также жители Донбасса.

Эксперты положительно отнеслись к этой инициативе. По мнению семейного психолога Иляны Траулько, многие люди сейчас переживают непростой период, который связан с тревожным состоянием, в том числе на фоне серьезных геополитических событий.

В начале августа в Госдуму внесли законопроект о запрете усыновлять российских детей гражданами недружественных стран.