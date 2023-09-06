Общество 06 сентября 2023, 12:45 Служба занятости помогла открыть бизнес 42 тысячам москвичей Ракова: более 42 тысяч москвичей зарегистрировались как самозанятые за три года Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

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С 2020 года более 42 тысяч москвичей решили стать самозанятыми и открыть свой бизнес при поддержке службы занятости населения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, самой популярной сферой деятельности для самозанятых и предпринимателей стала сфера услуг. Многие из них успешно реализовали себя в креативных индустриях, таких как дизайн, написание текстов, фото- и видеосъемка, флористика, а также создание рукодельных товаров. Для многих горожан, работающих на себя, характерна мультизанятость — реализация сразу в нескольких профессиональных направлениях.

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При этом каждый десятый самозанятый или начинающий предприниматель в Москве — это человек старше 50 лет.

В центрах «Моя работа» и «Моя карьера» созданы специальные программы для успешного бизнес-старта при поддержке наставников. Они позволяют пройти весь цикл создания собственного дела: от определения предпринимательских способностей и выбора идеи до регистрации самозанятости, ИП или ООО и поиска первых клиентов. Анастасия Ракова

С июля 2023 года самозанятые получили возможность принимать участие в программе поддержки местных брендов «Сделано в Москве». За год существования она объединила уже более трех тысяч участников.

Ранее подмосковных самозанятых пригласили на бесплатный очный спецкурс по флористике.