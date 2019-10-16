  • Служба занятости помогла найти работу почти 50 тыс. жителей Подмосковья

    16 октября 2019, 11:30

    Евгения Остапенко, Лариса Голобородько

    С начала 2019 через службу занятости Московской области трудоустроились 49 тысяч человек. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
    Служба занятости помогла найти работу почти 50 тыс. жителей Подмосковья

    Всего в службу занятости населения обратились 240,5 тысячи человек с начала года.

    «Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 76,7 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 91,25 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — более 57 тысяч человек», — отметила Ирина Фаевская.

    Образовательный центр для детей открыли в Раменском. Его создали по модели сочинского «Сириуса»

    Подробнее

    При этом работодатели разместили в службе занятости 95,2 тысячи вакансий, большая часть из них — 74,8% — по рабочим профессиям.

    «Сейчас в областном банке вакансий размещено 46 тысяч вакансий, из них 68,9% — по рабочим профессиям, а 94% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», — добавила Ирина Фаевская.

    Общий уровень безработицы в Подмосковье равен 2,8%. В целом по России этот показатель составляет 4,4%.