Служба занятости помогла найти работу почти 50 тыс. жителей Подмосковья
Всего в службу занятости населения обратились 240,5 тысячи человек с начала года.
«Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 76,7 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 91,25 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — более 57 тысяч человек», — отметила Ирина Фаевская.
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При этом работодатели разместили в службе занятости 95,2 тысячи вакансий, большая часть из них — 74,8% — по рабочим профессиям.
«Сейчас в областном банке вакансий размещено 46 тысяч вакансий, из них 68,9% — по рабочим профессиям, а 94% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», — добавила Ирина Фаевская.
Общий уровень безработицы в Подмосковье равен 2,8%. В целом по России этот показатель составляет 4,4%.