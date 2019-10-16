Служба занятости помогла найти работу почти 50 тыс. жителей Подмосковья

С начала 2019 через службу занятости Московской области трудоустроились 49 тысяч человек. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Всего в службу занятости населения обратились 240,5 тысячи человек с начала года.

«Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 76,7 тысячи человек, за информацией о положении на рынке труда — 91,25 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — более 57 тысяч человек», — отметила Ирина Фаевская.

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При этом работодатели разместили в службе занятости 95,2 тысячи вакансий, большая часть из них — 74,8% — по рабочим профессиям.

«Сейчас в областном банке вакансий размещено 46 тысяч вакансий, из них 68,9% — по рабочим профессиям, а 94% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», — добавила Ирина Фаевская.

Общий уровень безработицы в Подмосковье равен 2,8%. В целом по России этот показатель составляет 4,4%.