Общество 15 августа 2023, 13:11 Служба стюардов начала работать в парке Горького в Москве В парке Горького заработала служба стюардов, которая поможет москвичам построить маршрут Пресс-служба Парка Горького

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В парке Горького начали работать стюарды, которые будут помогать гостям в организации отдыха, предоставлять информацию о главных достопримечательностях парка и рассказывать о его истории. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Специально обученная команда стюардов в яркой униформе будет работать в популярных местах парка до 30 сентября. Помимо помощи в выборе интересных мероприятий и определении оптимального маршрута, они предоставят гостям инвентарь для летнего отдыха.

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На пляже Воробьевых гор и на террасе у сухого фонтана в «Музеоне» они будут расставлять лежаки, на Пушкинской набережной — кресла, а у лодочной станции на Голицынском пруду — пуфы.

Ранее парк Горького отметил 95-летний юбилей.