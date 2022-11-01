Служба социальных координаторов будет работать во всех больницах Москвы | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:08 Служба социальных координаторов будет работать во всех больницах Москвы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что во всех столичных больницах появятся социальные координаторы. Об этом написало ИА НСН.

Ракова уточнила, что сегодня службы социальных координаторов созданы в 17 городских стационарах. По ее словам, эти сотрудники взяли на себя все немедицинские вопросы и помогают пациентам, которые нуждаются в поддержке.

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«В первую очередь это одинокие пожилые, люди с инвалидностью, пациенты после тяжелых операций, те, кто нуждается в профессиональном уходе, бездомные и другие. Социальную помощь могут получить все, кому она необходима», — добавила заммэра.

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