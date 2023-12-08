08 декабря 2023, 11:20
Служба психологической помощи заработает в Брянске после стрельбы в гимназии
Власти Брянска откроют службу психологической помощи после стрельбы в гимназии
Служба оказания психологической помощи начнет работу в Брянске с 9 декабря после стрельбы в гимназии № 5. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации
«Уважаемые родители! С 9 декабря начнет работу служба поддержки и оказания психологической помощи для учеников, педагогов и родителей гимназии № 5 в Центре одаренных детей по улице Протасова», — заявили брянские власти.
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В пресс-службе отметили, что консультации окажут педагоги-психологи Центра психологической службы Минпросвещения и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.
Утром в четверг, 7 декабря, в гимназии произошла стрельба, которую устроила из ружья ученица восьмого класса. Пять человек получили ранения, еще один погиб. Сама стрелявшая совершила самоубийство.
Минздрав сообщал, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Спецборт МЧС эвакуировал их в Москву, один подросток перенесет хирургическое вмешательство.
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Стрельба в гимназии №5 в Брянске
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