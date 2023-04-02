Общество 02 апреля 2023, 23:20 Слуцкий призвал усилить безопасность в регионах после взрыва в Петербурге Лидер ЛДПР Слуцкий призвал усилить безопасность в регионах после взрыва в кафе Петербурга Телеканал «360»

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После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский, должны быть усилены антитеррористические меры, причем во всех регионах России. Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

«Всем нам надо быть бдительнее! Враг коварен и опасен. Обращаюсь к нашим правоохранительным органам и спецслужбам — необходимо усилить антитеррористические меры, причем во всех регионах страны», — написал парламентарий.

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По мнению Слуцкого, уже сейчас можно говорить об «„украинском следе“ и „теракте“, как и в случае с убийством Дарьи Дугиной. Лидер партии выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента.

«Он рисковал жизнью в зоне СВО, был под огнем на передовой, но <…> взорвали его в мирном Питере. До боли горько», — заключил Слуцкий.

Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате происшествия он погиб. Пострадали больше 20 человек.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские журналисты постоянно испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима. Она отметила, что профессиональная деятельность Татарского вызывала ненависть у украинских властей. Однако на его гибель не отреагировали ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрыву в кафе Санкт-Петербурга.