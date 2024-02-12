Общество 12 февраля 2024, 11:04 Слуцкий осудил идею обменять останки Столыпина на украинских военнопленных Слуцкий назвал террористами авторов идеи обмена останков Столыпина на пленных РИА «Новости»

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Идею о включении в обмен пленными останков российского государственного деятеля Петра Столыпина предложили «террористы-эксгуматоры». Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он назвал происходящее «кощунственной иронией». Слуцкий отметил, что Столыпина убили анархисты-террористы в Киеве.

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«И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически „выставить на торги“ его останки. Укрофашистскому режиму мало захвата Киевско-Печерской лавры», — подчеркнул он.

Политик добавил, что эти террористы дошли до осквернения могил великих русских людей.

Столыпина захоронили на территории Киево-Печерской лавры. Как напомнил RT, глава Государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко призвал включить в обменный список останки политика. Он указал на то, что в российской земле захоронены «украинские известные деятели». Их, по мнению Остапенко, можно обменять на останки Столыпина.