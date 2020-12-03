Слушания по делу о гибели детей в лагере «Холдоми» начались в Хабаровском крае

Рассмотрение уголовного дела о гибели детей в палаточном лагере «Холдоми» Хабаровского края началось в Солнечном районном суде региона. Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении руководства лагеря и других ответственных лиц.

Обвинительное заключение вынесли в отношении директора коммерческой организации, руководителя ее структурного подразделения — директора палаточного лагеря «Холдоми» — и начальника районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Об этом заявили в пресс-службе суда.

Глава организации и директор лагеря обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Начальник отдела территориального надзорного ведомства обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух или более человек.

Во время расследования выяснилось, что представители компании во время организации отдыха детей в июле 2019-го разместили в палатках 189 подростков от 10 до 16 лет.

Не соблюдая правила пожарной безопасности, организаторы оставили ночью в палатках детей электрообогреватели. Школьники в силу возраста не должны были ими самостоятельно пользоваться. Из-за неполадок в работе техники начался пожар. Погибли четыре ребенка, еще шесть пострадали.

В лагере не было инструкции о действиях сотрудников при эвакуации людей при пожаре. Персоналу не давали и средств индивидуальной защиты от токсичных продуктов горения.

Начальник отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, который находился за несколько дней до трагедии на территории палаточного лагеря для проведения противопожарных инструктажей и тренировки по эвакуации детей, ничего не сделал для устранения нарушений правил.