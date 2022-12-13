Общество 13 декабря 2022, 21:37 Слухи об утечке данных пользователей Московской электронной школы опровергли Департамент информационных технологий Москвы опроверг слухи об утечке данных МЭШ Pxhere

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Слухи об утечке данных зарегистрированных в базе Московской электронной школы (МЭШ) не соответствует правде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

Ранее в интернете появилась информация об утечке данных в открытый доступ с сайта МЭШ учителей, школьников и их родителей. В том числе, в Сеть слили номера телефонов и адреса электронных почт пользователей. Всего якобы предали огласке 17 миллионов строк базы school.mos.ru.

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«Анализ показал, что опубликованные материалы не имеют отношения к реальным данным пользователей Московской электронной школе», — сказали в пресс-службе департамента.

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Сервисы МЭШ продолжают работать в штатном режиме, информация пользователей находится под защитой, заключили в ДИТ.

10 декабря СМИ сообщили об утечке персональных данных покупателей «Вкусвилла» в Сеть. В пресс-службе ретейлера пояснили, что мошенники получили телефоны и адреса электронной почты пользователей магазинов. Также злоумышленникам стали известны даты и суммы заказов клиентов.