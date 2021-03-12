Слухи об уходе сенаторов Рыжкова и Белоусова не подтвердили в Совфеде

Помощник сенатора Николая Рыжкова Людмила Миронова заверила Daily Storm, что слухи об уходе парламентария из Совета Федерации не соответствуют действительности.

«Это неправда. Здесь даже нечего комментировать. РБК передайте, что они занимаются не своим делом! Николай Иванович [Рыжков] работает», — обозначила Миронова.

Глава Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов также прокомментировал информацию о своем возможном уходе из верхней палаты парламента.

«Я не подтверждаю, но и не отрицаю это. Сейчас занят: участвую онлайн в международной конференции», — объяснил Белоусов.