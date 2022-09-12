Власти опровергли слухи об эвакуации населения из приграничных районов Белгородской области | 360°

Общество 12 сентября 2022, 00:23 Поделиться Telegram

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Viber Власти опровергли слухи об эвакуации населения из приграничных районов Белгородской области Глава Валуйского округа Дыбов опроверг слухи об эвакуации населения Pixabay.com

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Информация о подготовке эвакуации в приграничных районах Белгородской области оказались недостоверной. Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов на странице «ВКонтакте» призвал людей не верить слухам и не поддаваться панике.

«В сложившейся ситуации распространяются слухи об эвакуации, а также другая фейковая информация в социальных сетях. Ситуация находится под контролем. Эвакуация людей на территории округа не объявлялась», — написал Дыбов на своей странице в соцсети.

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Глава городского округа пообещал жителям, что будет информировать их о ситуации.

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В Белгородской области открыли мобильные пункты питания и обогрева для беженцев с Украины. У пропускного пункта в селе Логачевка скопилось большое количество гражданских машин, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Люди выезжают из Изюма и Купянска, которые находятся под обстрелом. Власти также предложили эвакуироваться жителям Великого Бурлука, который тоже находится в опасной зоне.

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