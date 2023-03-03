Общество 03 марта 2023, 14:10 Слухи о запрете игры Dota 2 в России оказались фейком Мизулина опровергла информацию о блокировке игры Dota 2 в России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Появившаяся в Сети информация о вероятной блокировке в России компьютерной онлайн-игры Dota 2 является фейком. Об этом ТАСС рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнула она.

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Мизулина уточнила, что в ряде Telegram-каналов появилась информация якобы от ее имени, что в России также запретят игры Standoff 2, Brawl Stars и Counter-Strike.

«На платформе Telegram кто-то создал канал, который распространяет недостоверные новости от моего имени. Служба поддержки на обращения Лиги безопасного интернета не отвечает. Поэтому я сделала обращение в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении канала, не имеющего ко мне отношения», — добавила глава организации.

В ноябре 2022 года депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, что в ряде серий популярных компьютерных игр есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, поэтому их необходимо запретить.