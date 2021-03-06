Слухи о повышении пенсионного возраста в Совфеде назвали предвыборной страшилкой

Слухи о повышении пенсионного возраста в России — это необоснованная страшилка. Она связана с грядущей предвыборной кампанией. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Это ничем не подтвержденная страшилка, связанная, видимо, с одним — приближением предвыборной кампании», — приводит РИА «Новости» слова Рязанского.

Сенатор напомнил, что в 2018 году в России повысили пенсионный возраст впервые за 90 лет. По его словам, если это произойдет еще раз, то не раньше, чем еще через 90 лет. Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что информация о повышении пенсионного возраста ошибочная, так как власти не планируют обсуждать эту тему ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в следующем году в России якобы снова поднимут вопрос о поднятии пенсионного возраста. Парламентарий отметил, что правительственная группа по анализу эффективности пенсионной реформы пришла к выводу, что в этом вопросе есть проблемы, поэтому возраст выхода на пенсию снова захотят поднять.