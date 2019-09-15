«Слуги народа» предложили упразднить Кличко

Один из лидеров пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко предупредил, что должность главы Киевской городской государственной администрации скорее всего упразднят. Сейчас этот пост занимает экс-боксер Виталий Кличко.

«Возможно, в новой редакции закона „О столице“ такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА — облгосадминистраций. Будут префекты. Киев хоть и регулируется отдельным законом „Про столицу“, но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве?» — объяснил председатель партии «Слуга народа». Его слова привел украинский сайт «Левый берег».

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Решение однопартийцев Корниенко объяснил грядущей децентрализацией. По его словам, сейчас на Украине есть советы, исполкомы, КГГА. Если выписывать структуру их деятельности, получается «ужас с кучей стрелочек»: один орган назначает чиновников, другой согласовывает, третий собственно управляет, а спрашивает за все четвертый. В результате понять, кто за что несет ответственность, невозможно.

Чтобы отойти от этой неразберихи, члены партии готовят сейчас новый закон. В нем будет прописана прозрачная и понятная структура управления регионами для всех областей Украины — то есть 24 статьи, по статье для каждой области — и отдельно будет обозначена управленческая иерархия для Крыма.

По словам нардепа, к весне процесс децентрализации должен быть завершен. После этого на Украине пройдут местные выборы.