«Случился нервный срыв». Мать предполагаемого томского поджигателя объяснила его поведение

Мужчина, которого подозревают в поджоге томского гипермаркета «Лента», состоит на психиатрическом учете и имеет вторую группу инвалидности. Его мать в беседе с «360» заметила, что понятия не имеет, как тот устроился на работу.

Женщина пояснила, что группа инвалидности у ее сына рабочая. Он также получает пенсию в размере девяти тысяч рублей.

«Как-то нужно было жить в свои 33 года. А как уж его взяли на работу, это не ко мне вопрос», — сказала мать поджигателя.

По ее словам, мужчина устроился в «Ленту» совсем недавно и уверял, что у него все замечательно. В день пожара на работу собирался в хорошем настроении.

Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. <...> Какие были указания в его голове, так и поступил Мать томского поджигателя.

Подобных ситуаций, добавила женщина, раньше не было. И произошедшее 21 декабря стало для нее чем-то из ряда вон.

«Для общества он не опасен. <…> У него стоит конкретный диагноз, который сообщается только по запросу. У меня даже бумаг никаких нет — только справка об инвалидности», — заметила она.

Мать мужчины добавила, что живет вместе с сыном и работает обычным воспитателем в детском саду. Она намерена подать жалобу на распространение в интернете фото и видеозаписей с участием ее сына.

«Только ленивый мне не позвонил и не сказал, что видел моего сына в интернете. <…>Тут вообще не в чем разбираться, [дело] выеденного яйца не стоит. У человека случился нервный срыв», — заключила жительница Томска.

Гипермаркет «Лента», расположенный в черте города, загорелся 21 декабря. Пламя распространилось на пять тысяч квадратных метров, а у самого здания частично обвалилась крыша. Подозреваемого в поджоге удалось задержать по горячим следам.

В беседе с правоохранителями мужчина заявил, что облил «Уайт-спиритом» ящик с пиротехникой, поджег и ушел из ТЦ. Сделан он это из-за поведения менеджера.