Случайный прохожий помог женщине с ребенком избавиться от грабителя в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске случайный прохожий спас женщину с ребенком от грабителя, который, скрывая свое лицо под натянутым капюшоном, пытался вырвать сумку из рук у горожанки. Об этом написал сайт kp.ru.

В пресс-службе региональной полиции отметили, что происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Грабитель пытался вырвать сумку из рук женщины, которая стояла на пешеходном переходе вместе с ребенком. В этот момент один из прохожих подбежал к преступнику и сбил его с ног, а затем ударил несколько раз.

«Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и доставили задержанного гражданина в городское управление полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе работы на месте был опрошен свидетель, изъята сумка и записи с камеры видеонаблюдения, а также проведены иные неотложные мероприятия», — добавили в пресс-службе.

В настоящий момент грабитель заключен под стражу для дальнейших разбирательств.