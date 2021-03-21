Случайные деньги от незнакомца могут принести проблемы. ЦБ объяснил, что делать с такими переводами

При получении денег на карту от незнакомого человека ни в коем случае нельзя пытаться решить проблему собственными силами. Мошенники таким образом втягивают людей в преступную схему, уговаривая отправить средства по другим реквизитам. Об этом предупредил Банк России.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — приводит РИА «Новости» текст сообщения регулятора.

В банке «Ак Барс» предупредили, что тратить деньги, которые пришли «по ошибке» нельзя. В Промсвязьбанке (ПСБ) пояснили суть этого обмана: мошенники переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. Эту схему преступники используют для снятия более крупной суммы со счета жертвы или отмывания полученных незаконным способом средств.

ЦБ рекомендует немедленно позвонить в свой банк и сообщить о неизвестном переводе. После этого необходимо написать заявление на возврат зачисленных ошибочно денег.