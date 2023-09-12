12 сентября 2023, 18:33
Случай заболевания бешенством выявили в Завьяловском районе Удмуртии
Специалисты зарегистрировали случай заболевания бешенством у собаки в деревне Красный Кустарь Завьяловского района Удмуртии. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на Главное управление ветеринарии по республике.
Ветеринары отправили материал в Ижевский диагностический центр, исследования показали положительный результат. В муниципалитете объявили карантин, всех контактирующих с собакой людей направили в Завьяловскую районную больницу.
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Отмечается, что в настоящее время специалисты делают все необходимое для предотвращения распространения заболевания.
Собаки
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