Общество 12 сентября 2023, 18:33 Случай заболевания бешенством выявили в Завьяловском районе Удмуртии

Читать 360tv в

Специалисты зарегистрировали случай заболевания бешенством у собаки в деревне Красный Кустарь Завьяловского района Удмуртии. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на Главное управление ветеринарии по республике.

Ветеринары отправили материал в Ижевский диагностический центр, исследования показали положительный результат. В муниципалитете объявили карантин, всех контактирующих с собакой людей направили в Завьяловскую районную больницу.

Реклама

Отмечается, что в настоящее время специалисты делают все необходимое для предотвращения распространения заболевания.