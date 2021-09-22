Случаи выхода медведей к населенным пунктам участились под Иркутском

В поселке Мамоны недалеко от Иркутска были обнаружены следы медведя. Об этом местные жители рассказали полицейским, написало РИА «Новости». Сотрудники правоохранительных органов приняли решение усилить меры безопасности в связи с выходом животных к населенным пунктам.

«Сотрудники полиции предупреждают граждан об участившихся случаях выхода опасных хищников к людям и населенным пунктам вблизи Иркутска. Полицейские усиливают меры безопасности и готовы выехать при первой необходимости», — говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме поселка Мамоны, появление медведя было зафиксировано на территории кемпинг-отеля «Елочка», расположенного вблизи Байкальского тракта в 20 километрах от Иркутска. Эти два места находятся в противоположных частях города, что означает появление в людных местах разных хищников. Жителей просят без надобности не ходить в лесистую местность.