Случаи фальшивых предложений о работе с применением кибермошенничества участились в России

Специалисты компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone рассказали, что в России выросло число фальшивых предложений по работе с применением кибермошенничества. Об этом написал ТАСС.

По новой схеме мошенники размещают вакансии и перед собеседованием предлагают пройти тестовое задание. В итоге оно оказывается платным, а сама работа — фиктивной, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Россиянам напоминают, что при прохождении тестирования проверенный работодатель никогда не взымает за него платы.