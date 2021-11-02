Случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19 не выявили в Петербурге

Иммунологическая комиссия в Санкт-Петербурге изучила 12 смертей среди поставивших прививку от COVID-19. Ни в одном из случаев не установлена связь между летальным исходом и действием вакцины.

Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил, что на рассмотрение выносятся абсолютно все случаи, где есть хотя бы малейшие основания заподозрить связь смерти с прививкой. В состав комиссии входят не чиновники, а опытные практикующие врачи. Лисовец также отметил, что риск летального исхода у привитых людей в 20 раз ниже тех, кто не вакцинировался.

«Даже если человек заболел коронавирусной инфекцией в тяжелой либо среднетяжелой форме и госпитализировался, то у людей, которые прошли цикл вакцинации, риск наступления летального исхода в три раза ниже, чем у невакцинированных», — сказал врач в беседе с «РИА Новости».