Случаев мошенничества с недвижимостью в России стало больше на 6,5%

В России выросло количество мошенничеств с недвижимостью и сделками по ипотеке. Участники рынка и юристы связали ситуацию с заметным увеличением числа дистанционных сделок.

С января по ноябрь прошлого года в стране зарегистрировали 281,9 тысячи случаев мошенничества, сообщила газета «Известия». Показатель оказался на 6,5% выше, чем за аналогичный период 2020-го.

По данным Генпрокуратуры, число совершенных при помощи информационных технологий мошеннических действий увеличилось в общей массе на 13,7%. Среди них есть и случаи обмана дольщиков при строительстве жилья.

Специалисты объяснили рост схем обмана и преступлений развитием IT-технологий. Влияние на это оказывает и желание быстро заработать деньги, а также закрепившаяся привычка россиян к дистанционному обслуживанию в пандемию. Например, аферисты не могли не заметить увеличение объема онлайн-покупок и не воспользоваться этим обстоятельством.

В этой сфере чаще всего обманывают именно на рынке недвижимости и ипотечного кредитования. Мошенники предлагают посреднические услуги по организации кредита на покупку жилья, но в итоге ничего не делают.

Эксперты заметили, что в стране все больше привыкают к сделкам при минимальных контактах между продавцами и покупателями. Из-за этого теряется бдительность, да и поддельный документ определить в электронном виде сложнее. Растут и случаи с неправомерным использованием и получением электронных подписей.

На рынке вторичной недвижимости многие сделки заключаются без каких-либо проверок, в результате чего одну квартиру могут перепродать несколько раз. Либо мошенники предлагают оформить онлайн-кредит под залог недвижимости, лишая заемщика и денег, и жилья.

Чтобы обезопасить себя и собственные средства, не стоит раскрывать кому-либо свои реквизиты. А звонки, показавшиеся подозрительными, россиянам рекомендовали проверять особенно тщательно.