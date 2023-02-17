Общество 17 февраля 2023, 12:49 Сложности, связанные с поставкой деталей для мобильных телефонов, исключили в сети сервисных центров

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На данный момент в России нет дефицита и сложностей, связанных с поставкой деталей для мобильных телефонов. Об этом ИА НСН рассказала генеральный директор сети сервисных центров по ремонту телефонов Ксения Шипкова.

По ее словам, в 2022 году сервисный центр даже принял больше клиентов, чем в 2021-м.

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«В 2022 году в сервисных центрах Pedant мы приняли клиентов на 29,5% больше, чем в 2021 году. Сейчас наш трафик вырос на 14%. Как и ранее, большинство ремонтов приходится на долю iPhone» — сказала Шипкова.

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Ранее СМИ сообщали, что количество сервисных центров ремонта электроники в городах-миллионниках сократилось на 4%.

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