Общество 11 мая 2023, 11:31 Сложности с ремонтом бытовой техники европейских брендов возникли в России «Известия»: в России появились сложности с ремонтом бытовой техники европейских брендов РИА «Новости»

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В России столкнулись с проблемой нехватки комплектующих, которые требуются для ремонта бытовой техники Bosch и ряда других европейских брендов. Об этом сообщила газета «Известия».

В частности, есть сложности с электронными блоками управления для стиральных и посудомоечных машин.

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Источники издания отметили, что особенно проблематично сейчас достать комплектующие для разных умных устройств, которые покупались два-три года назад.

При этом ситуация с отдельно стоящими моделями относительно лучше, чем со встраиваемой техникой. Опрошенные газетой сотрудники организаций по ремонту затруднились дать прогноз, когда нужные детали появятся в наличии в России.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии изданию напомнил, что ряд запчастей Bosch действительно поставлялся с заводов в Европе.

Есть заменители из Китая, однако они уступают в качестве работы, подчеркнул эксперт.

Муртазин добавил, что сложности затронули и другие бренды. В качестве примера он привел Siemens, где также не так просто достать электронику для стиральных машин.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, причина проблем с ввозом европейских комплектующих может быть связана с тем, что производители начали тщательнее контролировать отгрузки, а посредники — действовать с большей осторожностью. И те и другие опасаются санкций, пояснил он.

На фоне этого, по его словам, те логистические цепочки, по которым запчасти доставляли в Россию, сбились. Их можно восстановить, но на это может уйти несколько месяцев, заключил Кусков.