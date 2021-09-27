Проблемы с приемом контейнерных судов возникли на Дальнем Востоке. Они стоят неразгруженными несколько недель, терминалы не справляются с обработкой грузов. Причиной стал большой приток контейнеров из Китая из-за удорожания перевозок из страны в Европу через Суэц. Об этом написала газета «Коммерсант».

«На сегодняшний день все порты Владивостока и Находки загружены по максимуму — и даже чуть больше, если это позволяют ресурсы и возможности. Такое скопление контейнеров в портах обусловлено увеличением товаропотока из Китая», — рассказал учредитель VIG Trans Игорь Ребельский.

По его словам, морские линии и мелкие судоходные компании готовы обрабатывать все крупнотоннажные контейнеры. Однако порты переполнены и вынуждены уменьшать количество судозаходов, сокращая квоты по заходам в порт или оставляя суда на рейде.

Ребельский заявил, что все стараются организовать и оптимизировать перевалку. Отправку по железной дороге из портов производят по нормам погрузки, большого дефицита платформ нет.

«Но скопление поездов по прибытии в Москву уже наблюдается, и, возможно, с этой стороны тоже в ближайшее время будут ограничения, что напрямую отразится на портах Владивостока и Находки», — добавил он.

Один из собеседников издания заявил, что суда по две-три недели не могут зайти в порты. Самая сложная ситуация сложилась у небольших портов.