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    03 сентября 2021, 05:00

    Молодые люди перечислили главные сложности при поиске работы

    Дарья Бунякова

    Чаще всего молодым специалистам трудно найти работу из-за отсутствия необходимого опыта. К такому выводу пришли сотрудники сервиса по поиску вакансий.

    Молодые люди перечислили главные сложности при поиске работы

    Главной сложностью для молодых специалистов при поиске работы является отсутствие опыта. Об этой проблеме рассказали 75% выпускников вузов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование SuperJob.

    Еще 9% участников опроса пожаловались на низкие зарплатные предложения. С нехваткой подходящих вакансий столкнулись 8% начинающих специалистов. О гендерных стереотипах и недобросовестных работодателях заявили 2% респондентов. Также 9% опрошенных рассказали, что наткнулись на неудобный график, большую удаленность от дома и отсутствие стажировок.

    Как отметили авторы исследования, молодые люди стали меньше жаловаться на отсутствие подходящих вакансий по сравнению с 2017 и 2020 годами. При этом выпускники вузов стали чаще говорить, что их не берут на работу из-за отсутствия опыта.

    Всего в опросе участвовали 1,6 тысячи молодых специалистов. Все они окончили вузы в период с 2019 по 2021 год.