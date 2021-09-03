Молодые люди перечислили главные сложности при поиске работы

Чаще всего молодым специалистам трудно найти работу из-за отсутствия необходимого опыта. К такому выводу пришли сотрудники сервиса по поиску вакансий.

Главной сложностью для молодых специалистов при поиске работы является отсутствие опыта. Об этой проблеме рассказали 75% выпускников вузов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование SuperJob.

Еще 9% участников опроса пожаловались на низкие зарплатные предложения. С нехваткой подходящих вакансий столкнулись 8% начинающих специалистов. О гендерных стереотипах и недобросовестных работодателях заявили 2% респондентов. Также 9% опрошенных рассказали, что наткнулись на неудобный график, большую удаленность от дома и отсутствие стажировок.

Как отметили авторы исследования, молодые люди стали меньше жаловаться на отсутствие подходящих вакансий по сравнению с 2017 и 2020 годами. При этом выпускники вузов стали чаще говорить, что их не берут на работу из-за отсутствия опыта.

Всего в опросе участвовали 1,6 тысячи молодых специалистов. Все они окончили вузы в период с 2019 по 2021 год.