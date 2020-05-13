Все врачи работают с заболевшими COVID-19 защитных костюмах, перчатках, масках и очках. Такая экипировка необходима для защиты, но работать в ней крайне сложно. За время смены в больнице очки запотевают, а в маске становится трудно дышать.

Главный внештатный инфекционист управления делами президента и начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов отметил, что заразность коронавируса оказалось больше, чем думали медики. Чтобы не слечь с заболеванием, врачи обязаны находиться на работе в так называемых «противочумных костюмах».

«Нагрузки большие, в том числе из-за того, что работа в этой костюме представляет определенные сложности — сложно дышать, терморегуляция особая, очки запотевают, поэтому, конечно же, тяжело. Но мы работаем ради наших пациентов», — приводит слова Сапронова РИА «Новости».

Ранее Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях ролики с врачами. На кадрах медики рассказали, как пережить пандемию с наименьшими потерями. Главные правила: соблюдать самоизоляцию, носить маску в общественных местах и не трогать руками лицо.

За прошедшие сутки в России подтвердилось 10 028 новых случаев инфицирования. Общее число выявленных заболевших выросло до 242 271 пациента. Справились с болезнью 48 003 человека, скончались - 2212.