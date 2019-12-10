«Сложная и неординарная личность». Онищенко рассказал о своей работе с Лужковым

Онищенко напомнил, что работал с Лужковым «в разных ситуациях».

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков Подробнее

«Это наведение порядка в Москве после бездарного правления господина Попова, когда по Красной площади бегали крысы, и мусор был до второго этажа. Он спокойно и уверенно восстановил порядок в столице. Это запуск транспортного и жилищного строительства, это и третье кольцо, это миллион метров жилья, это и реновация», — отметил зампред.

По его словам, погибший экс-мэр — «сложная и неординарная личность». Онищенко подчеркнул, что Лужков сделал «серьезные политические заявления».

«И на таких, как он, наша страна благополучно прошла 90-е годы. Я думаю, что через некоторое время Москва даст ему оценку. Он был ярким, большим, противоречивым, как и то время в которое он жил. Царство ему Небесное», — подчеркнул Онищенко.

Ранее Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет.