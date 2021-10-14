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    14 октября 2021, 03:10

    Спецслужбам дадут последнее слово в выдаче лицензии на оружие

    Известия: в Росгвардии предложили ужесточить правила оборота оружия

    Александра Ломейко

    Росгвардия внесла инициативу по ужесточению правил оборота оружия. Ввести еще одно основание для отказа в получении лицензии уже предложили в Госдуме. Решение оставят за специалисты МВД и ФСБ.

    Лица, не прошедшие проверку полиции и силовиков, разрешения не получат. Им вынесут специальное заключение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан», уточнила газета «Известия».

    Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил, что ограничения не позволят владеть оружием россиянам, которые причастны к преступной деятельности. Речь в том числе идет об экстремизме и терроризме.

    Мера также не допустит получить доступ к оружию тем, кто намерен использовать его в противоправных или преступных целях. Порядок получения лицензии на приобретение оружия госслужащим, военным и силовикам, законопроект, наоборот, облегчит.

    Эксперты сочли инициативу нужной: благодаря ей специалисты получат правовой инструмент, в том числе для профилактики происшествий в образовательных учреждениях. Охранный бизнес при этом пострадать не должен, а с его руководителей снимут дополнительные риски.