Спецслужбам дадут последнее слово в выдаче лицензии на оружие

Росгвардия внесла инициативу по ужесточению правил оборота оружия. Ввести еще одно основание для отказа в получении лицензии уже предложили в Госдуме. Решение оставят за специалисты МВД и ФСБ.

Лица, не прошедшие проверку полиции и силовиков, разрешения не получат. Им вынесут специальное заключение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан», уточнила газета «Известия».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил, что ограничения не позволят владеть оружием россиянам, которые причастны к преступной деятельности. Речь в том числе идет об экстремизме и терроризме.

Мера также не допустит получить доступ к оружию тем, кто намерен использовать его в противоправных или преступных целях. Порядок получения лицензии на приобретение оружия госслужащим, военным и силовикам, законопроект, наоборот, облегчит.

Эксперты сочли инициативу нужной: благодаря ей специалисты получат правовой инструмент, в том числе для профилактики происшествий в образовательных учреждениях. Охранный бизнес при этом пострадать не должен, а с его руководителей снимут дополнительные риски.