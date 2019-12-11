Словарь Merriam-Webster выбрал гендер «они» словом года

Поиск слова «они» на сайте Уебстера в этом году были на 313% выше, чем в 2018 году.

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В качестве примера таких людей британское издание приводит певца Сэма Смита, который в марте 2019 года признался, что не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. В сентябре этого года он подтвердил в своем Instagram, что теперь причисляет себя к категории «они».

Также BBC вспомнила нескольких моделей вроде Осло Грейс (Oslo Grace) и Аиши Тан Джонс (Ayesha Tan Jones), которые определили себя как «они».

Предыдущие слова года Мерриам-Вебстер в 2018-м — правосудие, в 2017-м — феминизм, в 2016-м — сюрреалистический.

Главный редактор Мерриам-Вебстер Петер Соколовски (Peter Sokolowski) заявил, что особый всплеск интереса в 2019 году к этому слову появился именно после заявления Сэма Смита.