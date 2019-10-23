Слова Зеленского о шагах навстречу Москве назвали политическим пиаром

Встреча в «нормандском формате» вряд ли состоится скоро. Все заявления Киева о готовности сделать шаги навстречу Москве — не более чем заявления для прессы и политический пиар. В этом уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Думаю, если Зеленский разведет войска в этих двух точках, в Петровском и Золотом, то сохранится шанс на какую-то договоренность. Но это не будет быстро и точно не в ноябре. Кроме разведения, у Москвы появилось новое требование, которого раньше не было: это имплементация в украинское законодательство формулы Штайнмайера. И я думаю, что это выглядит совсем нереально», — поделился с «360» своим видением украинский политолог.

По словам Погребинского, перспектив в ближайшее время добиться внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство практически нет. Впрочем, со стороны Москвы это может быть просто переговорная позиция, которую можно обсуждать и которой в случае необходимости пожертвовать.

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«Главное, чтобы разведение состоялось и были согласованы тексты меморандума, который будет уже принят на «нормандском формате». Это там, где будут звучать в том числе обязательства по особому статусу и выполнение всего комплекса мер по реализации Минских соглашений. Если о таком удастся договориться, то тогда я думаю, что шансы на встречу есть», — отметил политолог.

Впрочем, заметил Погребинский, даже при самом благоприятном раскладе встреча не состоится даже в ноябре. Вероятнее всего, если она и произойдет, то значительно позднее.