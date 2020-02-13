Слова Водонаевой о быдле и детях изучат лингвисты

«Надо понимать, что решающим [в деле] будет результат лингвистической экспертизы. Текст на нее уже отправлен. Мы будем делать свою, альтернативную», — заявила Гордон.

Она добавила, что в деле «в принципе, есть перспектива административного штрафа».

Сегодня Водонаева с адвокатом давала объяснение в МВД из-за поста в Instagram, посвященного демографии. В декабре 2019 года она резко отреагировала на новость о фактическом запрете частным клиникам в Самарской области делать аборты.

Ведущая написала, что запрещая аборты, власти не осознают, что у многих нет денег на содержание детей.

«Если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — заявила бывшая модель, добавив, что не представляет, «как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты».

«В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем», — подытожила Водонаева.

Позднее на нее подали два заявления в полицию, заподозрив в высказывании разжигание ненависти (статья 282 Уголовного кодекса). Оба заявления объединили в одно производство.

На выходе из отделения телеведущая рассказала, что полицейские просили ее прокомментировать фразу Ольги Глацких, уволенной из правительства Свердловской области за фразу «государство не просило вас рожать». В своем декабрьском посте Водонаева писала, что Гладских — единственная из чиновников «оказалась честна и права».

Также ее спросили о возможном участии в думских выборах. Водонаева ответила, что не планировала, «но теперь — кто знает».