Слова Трампа о новом ядерном оружии назвали проявлением инфовойны против России

«Очередная утка и провокация, направленная в первую очередь на обострение информационной войны с Россией и Китаем и подрыв доверия, что может привести к очередному охлаждению отношений с нашей страной», — заявил эксперт.

США стремительно теряют мировое лидерство, полагает Самонкин.

Коллега Самонкина — руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров придерживается такой же точки зрения. По его мнению, подобные слова — уловка для привлечения внимания к личности Трампа.

«Такие заявления — это просто книжный трюк для привлечения внимания американских патриотов, до сих пор верящих в гегемонию США над многополярным миром», — считает политолог.

Ранее автор американской книги «Ярость» Боб Вудворд заявил в своей работе, что Вашингтон якобы обладает «новым ядерным оружием». Таких боеприпасов нет ни у России, ни у Китая, отметила «Политика Политика». Чтобы сделать такое заявление в своем издании, писатель сослался на интервью с президентом США Дональдом Трампом.