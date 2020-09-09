Слова Польши по «Северному потоку — 2» оценили в Совфеде
Сенатор Константин Косачев обсудил с RT слова пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера о том, что Варшава готова предложить ФРГ газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2».
Парламентарий заметил, что подобные высказывания можно оценивать лишь в общем контексте антироссийской политики, которую последовательно ведет польское руководство.
«У Польши нет никаких возможностей снабжать газопроводы газом», — заметил глава Комитета Совфеда по международным делам.