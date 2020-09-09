Парламентарий заметил, что подобные высказывания можно оценивать лишь в общем контексте антироссийской политики, которую последовательно ведет польское руководство.

«У Польши нет никаких возможностей снабжать газопроводы газом», — заметил глава Комитета Совфеда по международным делам.