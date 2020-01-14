    14 января 2020, 05:59

    Слова о Москве заставили бывшего депутата Госдумы пойти на грубость

    Александра Ломейко

    Перепалка произошла между гостями шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом для нее стало предложение бывшего украинского парламентария Рефата Чубарова отметить «450-летие сожжения Москвы».

    Коллега депутата Александр Ковтуненко, который тоже раньше заседал в Верховной раде, идею Чубарова поддержал. Жечь столицу России, признался он при этом, не хотелось бы. Красивый и долго строившийся город, по словам парламентария, создавался «именно украинцами».

    «Москва <…> строилась именно украинцами. Жалко палить, потому что нравится», — заявил бывший парламентарий.

    К его высказыванию негативно отнесся еще один гость шоу. Бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов оценил позицию Ковтуненко весьма грубо.

    «Ты на полном серьезе, стоя в Москве — столице нашей Родины — несешь ахинею», — сказал он.

    После этого украинский политик назвал Москву «украинской колонией», правда, чуть позже заметил, что она «бывшая колония».

    Маркелов на это предложил собеседнику «лететь в Киев». Когда в ситуацию вмешался один из ведущих Евгений Попов, он вернулся на свое место, жестом показав, что у Ковтуненко проблемы с психикой.

    Украинец в ответ начал говорить о том, как он видит историю двух стран. Политолог попытался рассказать и о происхождении русского языка, но Попов его прервал. В этот раз драки в студии не было.

    Рефат Чубаров, возглавляющий запрещенную в России организацию «Меджлис крымскотатарского народа»*, ранее предложил отмечать поход крымского хана Девлет-Гирея на Русь. Во время боев весны 1571 года в Москве произошел самый крупный в XVI веке пожар.

    *«Меджлис крымскотатарского народа» — организация, признанная в России экстремистской; ее деятельность в стране запрещена.