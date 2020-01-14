Слова о Москве заставили бывшего депутата Госдумы пойти на грубость

Коллега депутата Александр Ковтуненко, который тоже раньше заседал в Верховной раде, идею Чубарова поддержал. Жечь столицу России, признался он при этом, не хотелось бы. Красивый и долго строившийся город, по словам парламентария, создавался «именно украинцами».

«Москва <…> строилась именно украинцами. Жалко палить, потому что нравится», — заявил бывший парламентарий.

К его высказыванию негативно отнесся еще один гость шоу. Бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов оценил позицию Ковтуненко весьма грубо.

«Ты на полном серьезе, стоя в Москве — столице нашей Родины — несешь ахинею», — сказал он.

После этого украинский политик назвал Москву «украинской колонией», правда, чуть позже заметил, что она «бывшая колония».

Маркелов на это предложил собеседнику «лететь в Киев». Когда в ситуацию вмешался один из ведущих Евгений Попов, он вернулся на свое место, жестом показав, что у Ковтуненко проблемы с психикой.

Украинец в ответ начал говорить о том, как он видит историю двух стран. Политолог попытался рассказать и о происхождении русского языка, но Попов его прервал. В этот раз драки в студии не было.

Рефат Чубаров, возглавляющий запрещенную в России организацию «Меджлис крымскотатарского народа»*, ранее предложил отмечать поход крымского хана Девлет-Гирея на Русь. Во время боев весны 1571 года в Москве произошел самый крупный в XVI веке пожар.

*«Меджлис крымскотатарского народа» — организация, признанная в России экстремистской; ее деятельность в стране запрещена.