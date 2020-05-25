Слова липецкого губернатора о занижении цифр по коронавирусу объяснили

В Сеть попала аудиозапись, где якобы губернатор Липецкой области Игорь Артамонов говорил о занижении цифр по COVID-19. В областной администрации объяснили, что именно имелось в виду на записи.

Администрация в Telegram-канале пояснила, что аудиозапись сделали во время заседания регионального оперативного штаба. В Сеть попали высказывания не о числе заболевших, а о количестве проводимых тестов на коронавирус, утверждается в сообщении.

«На заседании штаба обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области. Речь шла о данных одной лаборатории. Чтобы не было ошибок и несоответствий, необходимо тщательно заполнять отчетность. <...> Губернатор Игорь Артамонов указывает именно на это», — отмечает пресс-служба администрации.

В качестве примера пресс-служба привела случай, произошедший 28 апреля. Тогда в статистику по Липецкой области включили два летальных случая, которых на самом деле не было. Ошибку удалось оперативно исправить.

Ранее депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников выложил в Telegram-канале аудиозапись с разговором двух людей. На записи были Артамонов и его заместитель Александр Ильин. Губернатор говорил, что некие цифры нужно изменить, чтобы о регионе не подумали плохо.

«Александр Иванович, пожалуйста, ну что мы сами себе создаем проблемы? Что ж вы такие неподатливые. Ну что, трудно поменять данные, которые соответствуют факту?» — говорит на записи Артамонов.

Сам Хомутинников заявил, что речь шла о цифрах по зараженным коронавирусом. При этом он не уточнил, откуда именно у него оказалась запись.

Сейчас в Липецкой области зафиксировано 1696 подтвержденных случаев инфицирования. Вылечились от COVID-19 уже 539 пациентов. Скончались после заражения пять человек.