  • Слова главы МИД Украины о санкциях против России назвали актом отчаяния

    18 сентября 2019, 15:07

    Ольга Чеснокова

    Политолог Иван Мезюхо назвал актом отчаяния заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о западных партнерах Киева, уставших поддерживать санкции против России. Слова эксперта процитировал сайт RT.

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    «Я думаю, что это заявление нужно расценивать как акт отчаяния. Я думаю, что задача перед новым министром иностранным дел — напомнить о своей стране международному сообществу и так называемым западным партнерам», — заявил Мезюхо, добавив, что интерес мирового сообщества к Киеву угасает.

    Политолог добавил, что слова главы главы украинского внешнеполитического ведомства свидетельствуют о том, что ограничительные меры Запада в отношении России, не приносят «должных плодов».

    Ранее Пристайко сообщил, что санкции Запада нанесли вред российской экономике, однако они неидеальны. По его словам, ограничительные меры заставили Россию «двигаться в правильном направлении». Однако западным партнерам Киева все сложнее поддерживать санкционный режим.