«Становится невыносимым: сенатор ответил на сообщение Украины об эффективности санкций против РФ Подробнее

«Я думаю, что это заявление нужно расценивать как акт отчаяния. Я думаю, что задача перед новым министром иностранным дел — напомнить о своей стране международному сообществу и так называемым западным партнерам», — заявил Мезюхо, добавив, что интерес мирового сообщества к Киеву угасает.

Политолог добавил, что слова главы главы украинского внешнеполитического ведомства свидетельствуют о том, что ограничительные меры Запада в отношении России, не приносят «должных плодов».

Ранее Пристайко сообщил, что санкции Запада нанесли вред российской экономике, однако они неидеальны. По его словам, ограничительные меры заставили Россию «двигаться в правильном направлении». Однако западным партнерам Киева все сложнее поддерживать санкционный режим.