Общество 02 сентября 2023, 21:26 Слова чиновника из ЕС о выборах в новых регионах России назвали вмешательством Пискарев назвал слова Стано о выборах в новых регионах грубым вмешательством РИА «Новости»

Читать 360tv в

Высказывания о выборах в новых российских регионах официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано назвали вмешательством в дела России и давлением на избирателей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей», — написал Пискарев.

Реклама

По его словам, высказывания Стано для России значения не имеют, выборы во всех регионах страны пройдут в полном соответствии с законодательством, которое отвечает международным стандартам.

Пискарев призвал привлечь к ответственности руководителей стран Евросоюза и НАТО, которые снабжают Киев оружием и боеприпасами, а также поощряющих обстрелы тех самых территорий, о которых говорил Стано.