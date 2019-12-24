Слоник и собака выступают в Красноярске без зрителей. В администрации объяснили, почему никто не приходит

Один из жителей Красноярска снял на видео аниматоров, которые в костюмах слона, свиньи и собаки выступают на площадке в городе. Только вечеринка оказалась «самой грустной» и без людей. В городской администрации объяснили «360», почему артисты танцуют сами для себя.

Ролик с аниматорами попал в Сеть под названием «Самая грустная вечеринка на планете походит в Красноярске». На кадрах играет музыка и видна сцена, где танцуют люди в костюмах. Только вокруг не наблюдается ни одного зрителя, кроме снимавшего все происходящее.

По словам сотрудника пресс-службы администрации Красноярска, в городе пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Мероприятие начнется 24 декабря, а соревнования будут транслировать на специально оборудованных площадках.

«Фан-зоны открыли немного заранее для создания праздничного новогоднего настроения у горожан. Не во всех фан-зонах сейчас, к сожалению, очень много народа», — сказали «360».

В пресс-службе пояснили, что в городе сейчас довольно холодно и открытие площадок пришлось на рабочие дни, поэтому не все жители успели их посетить. Несмотря на это, аниматоры все равно работают. В Красноярске создали несколько фан-зон, где разные артисты будут проводить конкурсы, ярмарки и разыгрывать билеты на открытие чемпионата России по фигурному катани​​​ю.