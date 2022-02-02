Сломавший руку оперативнице инспектор ГИБДД заявил, что будет отстаивать свою точку зрения

Инспектор ДПС, который вступил в конфликт с сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, заявил, что на опубликованном видео люди увидели только концовку ситуации. Он рассказал подробности произошедшего.

Уже бывший инспектор ДПС отметил, что «то, что люди увидели на видео <...> — это всего лишь концовка». Его слова привела газета «Известия». Мужчина отметил, что ролик был обрезан в нескольких местах. Он также добавил, что начало истории было задолго до этого, на улице. По его словам, началось все с его задержанными, в отношении которых применяли физическую силу и оскорбляли.

«Эти же задержанные, возможно, кстати, также напишут заявление», — заявил бывший инспектор ДПС в опубликованном во «ВКонтакте» обращении.

Мужчина заметил, что «не хочет ничьей крови», но свою точку зрения будет отстаивать. При этом он признался, что о содеянном сожалеет.

«Могу честно сказать, мне, как мужчине, не то что стыдно, мне грустно, наверное, что так сложилось: во время применения загиба руки за спину, то ли она дернулась, то ли как. Это реально трагическая ситуация, что девочка получила такие страдания, по-женски она действительно этого не заслуживала. Но то, как она себя ведет… Это мнение не только мое», — отметил бывший сотрудник ДПС.

Свои действия мужчина считает полностью правомерными.

Ранее стало известно о драке между сотрудниками ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска. Начался конфликт со словесной перепалки, а закончился для 24-летней полицейской больницей. Источник в правоохранительных органах рассказал «360», что сотрудник ДПС возле дежурной части отделения полиции по Василеостровскому району увидел у девушки кобуру с оружием. Он потребовал предъявить удостоверение, но оперуполномоченная отказалась. Внутри дежурной части ссора разгорелась с новой силой.