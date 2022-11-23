Общество 23 ноября 2022, 05:06 «Сломали шесть ребер». Заслуженная артистка заявила о криминальном следе в смерти актера Старостина Заслуженная артистка Попова заявила о криминальном следе в смерти актера Старостина

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Смерть советского и российского актера Александра Старостина может быть связана с криминалом. Об этом Пятому каналу заявила заслуженная артистка РСФСР Нина Попова. Она не исключила, что мужчину могли сильно избить.

«Все это грустно, там какая-то трагедия произошла. <…> Он был найден с шестью сломанными ребрами. Одно ребро в легкое попало. И был в коме», — рассказала Попова.

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Она добавила, что актера могли сильно избить около полутора недель назад.

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Ранее журналисты сообщили, что Старостин ушел из жизни в возрасте 71 года. О его кончине стало известно 22 ноября. Причина смерти пока не раскрывается.

За годы своей творческой карьеры Старостин успел сняться в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Обретешь в бою», «Следствие ведут знатоки», «Почему убили Улофа Пальме?», «Несколько капель» и многих других.

Актер не только работал перед камерой, но и служил в театрах. Он выступал на сцене Театра имени Александра Пушкина, а также Государственного академического Большого театра и Центрального дома актера имени Александры Яблочкиной.