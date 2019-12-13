«Сломалась через пару серий». Захарова рассказала о просмотре «Слуги народа»

В Раде заинтересовались деталями продажи «Слуги народа» ТНТ Подробнее

«Я пыталась посмотреть, сломалась через пару серий. Мне не то, чтобы понравилось или не понравилось. Три или четыре [серии] осилила, а больше как-то. Может быть надо всмотреться, я не знаю», — отметила Захарова.

Дипломат уточнила, что наблюдала за Зеленским как актером.

Ранее депутат Верховной рады Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко поинтересовался, когда и за какую сумму права на сериал «Слуга народа» продали российскому телеканалу ТНТ.

Впервые телесериал режиссера Алексея Кирющенко показали в ноябре 2015 года на украинском телеканале «1+1». В сентябре 2017 года права на показ «Слуги народа» купил Netflix.