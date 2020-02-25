Слишком много женщин. Председатель гордумы Екатеринбурга объяснил проблемы в работе полиции

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин объяснил проблемы в работе полиции. Он уверен: это связано с тем, что половина правоохранителей — женщины.

Такое заявление депутат сделал во время одного из-заседаний городской думы.

Заедьте в юридический институт — там 50% женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию. Но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более в юбке Игорь Володин.

Однако это не единственная причина, по которой современные полицейские стали хуже работать. Володин подчеркнул, что большой проблемой является отсутствие стимула для мужчин. Председатель гордумы вспомнил, что раньше сотрудники получали за хорошую службу или раскрытие трудных дел хорошие поощрения — им давали не только премии, но даже квартиры. Это было сильной мотивацией, которая поддерживала желание работать продуктивно. Сейчас же мужчины уже не так крепко держатся за службу в органах.