«Слишком много прав»: бывший директор Уктусского пансионата объяснил скандал со стерилизациями

«Мы, к сожалению, дали слишком много прав в обращении граждан, и они получают ответы от очень известных общественно значимых деятелей <…> И их тешит это, это такая ниша жизни, она их радует, понимаете? Они не требуют пока каких-то моральных издержек, но вот сама эта переписка с ответами „уважаемый, уважаемая“ — это бальзам на душу, вот и все», — рассказал Андрей Попов изданию Baza.

Также одна из бывших сотрудников пансионата рассказала журналистам, что не понимает ажиотажа вокруг этой темы. По ее словам, после стерилизации можно иметь детей, для этого нужно просто провести еще одну специальную операцию.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова признала, что 12 случаев стерилизации проходили по принуждению. Но в справках говорится, что делалось это по медицинским показаниям.