«Углеродный налог» Чубайса может привести к росту тарифов ЖКХ Подробнее

Масленников заметил, что для бизнеса этот налог является непонятным, поскольку неясно, как именно этот сбор будет взиматься — что является налоговой базой, и как будет происходить расчет.

«Слишком много конкретных вопросов», — подчеркнул специалист.

По его мнению, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пытается вывести власти страны на диалог, говоря о том, что после введения «углеродного сбора» тарифы ЖКХ могут вырасти.

«РСПП для этого и существует, чтобы воздействовать и выражать мнение бизнеса», — напомнил экономист.