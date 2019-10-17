«Слишком много конкретных вопросов». Экономист — о «углеродном налоге» Чубайса
Экономист Никита Масленников обсудил с ИА Ura.ru так называемый углеродный налог, автором которого является глава Роснано Анатолий Чубайс.
«Углеродный налог» Чубайса может привести к росту тарифов ЖКХПодробнее
Масленников заметил, что для бизнеса этот налог является непонятным, поскольку неясно, как именно этот сбор будет взиматься — что является налоговой базой, и как будет происходить расчет.
«Слишком много конкретных вопросов», — подчеркнул специалист.
По его мнению, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пытается вывести власти страны на диалог, говоря о том, что после введения «углеродного сбора» тарифы ЖКХ могут вырасти.
«РСПП для этого и существует, чтобы воздействовать и выражать мнение бизнеса», — напомнил экономист.