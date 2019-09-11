Слишком дорогое удовольствие. Место в очереди за iPhone 11 выставили за 400 тысяч рублей

На момент публикации материала россияне опубликовали на сайте «Авито» 75 объявлений о продаже места в очереди за новинками фирмы Apple. Авторы пишут, что готовы занять одно из первых 10 мест в очереди, приехав к магазину за три дня до старта продаж, который запланирован в России на 20 сентября. За свои услуги они просят 150 тысяч рублей. Как оказалось, эта цена достаточно демократична — авторы другого объявления хотят получить за это уже 400 рублей.

Помимо мест, в очереди на «Авито» можно найти большое количество объявлений о предзаказе iPhone 11, iPhone 11Pro и iPhone 11Pro Max. Стоимость смартфонов начинается с 45 750 рублей, при том, что официально минимальная цена новинки составит 60 тысяч рублей. Однако это не останавливает авторов — в самом дорогом объявлении смартфон продается за 200 тысяч рублей, при том, что максимальная стоимость устройства с полной комплектацией составляет всего 130 тысяч рублей.

Официальная презентация новой техники компании Apple состоялась во вторник, 10 августа.