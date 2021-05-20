Слишком азартных россиян забанят в казино

Россиян, которые решили отказаться от азартных игр, предложили внести в единый список для казино, букмекеров и онлайн-тотализаторов. Указанного в стоп-листе человека они обслуживать перестанут либо по его желанию, либо по требованию родственников.

Инициативу разработали в Ассоциации юристов России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу АЮР. Предполагается, что внести имя можно либо самому, либо этого решения вправе через суд добиваться родственники игрока. Идея получила одобрение подкомиссии по совершенствованию контрольных функций органов власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

«Законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. В таком случае ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При занесении в стоп-лист через судебное решение человека признают ограничено дееспособным, а значит, над ним установят попечительство. Вынесенный вердикт не лишит россиянина всех прав, но его доходы и расходы будут под контролем.

Проект закона также предусматривает для суда возможность ограничить дееспособность, если выяснится, что из-за пристрастия человека к азартным играм его семья оказалась в тяжелом материальном положении.

При самостоятельном и добровольном желании человека внести свое имя в список заявить об исключении из стоп-листа он сможет минимум через год.

В АЮР считают, что подобная мера позволит пристрастившимся к азартным играм ввести самоограничения прежде вынесения в суд вопроса об их недееспособности или ограничения дееспособности.